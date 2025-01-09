Рыночная оценка: частным клиникам начнут присуждать звезды за качество услуг

— Сейчас надзорные органы ограничены в своих действиях: например, из-за моратория на проверки регуляторы не могут наказывать нарушителей. Поэтому важно создать систему поощрения для клиник, которые не нарушают правил. Для корректной оценки нужна методика, которую мы сейчас и разрабатываем, — рассказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. — В основе будет оценка соблюдения обязательных требований — наличие лицензии, раскрытие обязательной информации для потребителей, а также анализ показателей деятельности медицинского учреждения — это оборот, штатная численность и так далее. Этот массив данных будут сопоставлять с динамикой нарушений, предостережений и исков. Такую оценку будут проводить ведомства, общественники, участники отрасли и их ассоциации.