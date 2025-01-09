Рыночная оценка: частным клиникам начнут присуждать звезды за качество услуг

Частным клиникам в России начнут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг — по принципу отелей. Создавать эту методику оценки будут общественники, Росздравнадзор и Роспотребнадзор, узнали «Известия». Этот подход позволит улучшить работу таких организаций: за девять месяцев 2024 года число жалоб на них выросло на 15,5%, подсчитали в «Общественной потребительской инициативе».
Как частным клиникам будут присуждать звезды
В конце года комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности провел круглый стол, он был посвящен проблемам защиты прав потребителей, которые обращаются за медицинскими услугами в частные клиники. На нем, помимо сенаторов и общественников, присутствовали чиновники Минпромторга, Минэкономразвития, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. На совещании, в частности, обсуждали негативные тенденции в этом сегменте. «Известия» ознакомились с протоколом по его итогам.
Так, в РФ нарастает число жалоб людей на частные медицинские организации: за девять месяцев 2024 года их количество подскочило на 15,5% до 13,8 тыс., подсчитали в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) на основе официальной статистики, которую власти пока не раскрывают. Прежде всего, речь идет о замечаниях к работе медперсонала. В РФ функционируют 73,5 тыс. частных поликлиник, тогда как государственных значительно меньше — 26,3 тыс. организаций.
Более того, в протоколе Совет Федерации упоминает, что за III квартал 2024 года Росздравнадзор провел 1,4 тыс. проверок, 12% из них — у частников. Практически каждая (93%) показала, что негосударственные клиники нарушают обязательные требования, это допускают девять из десяти медицинских организаций, сказано в документе.
Поэтому по итогам совещания Роспотребнадзору и Росздравнадзору, а также ОПИ рекомендовали создать методику оценки частников, которые оказывают платные услуги. Речь идет о рейтинге, который на практике реализуют как систему звездности, аналогичная сейчас действует в отношение гостиниц. Это могут быть как сами звезды, так и буквенные обозначения — А, В, С или другие ориентиры.
— Сейчас надзорные органы ограничены в своих действиях: например, из-за моратория на проверки регуляторы не могут наказывать нарушителей. Поэтому важно создать систему поощрения для клиник, которые не нарушают правил. Для корректной оценки нужна методика, которую мы сейчас и разрабатываем, — рассказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов. — В основе будет оценка соблюдения обязательных требований — наличие лицензии, раскрытие обязательной информации для потребителей, а также анализ показателей деятельности медицинского учреждения — это оборот, штатная численность и так далее. Этот массив данных будут сопоставлять с динамикой нарушений, предостережений и исков. Такую оценку будут проводить ведомства, общественники, участники отрасли и их ассоциации.
Член комитета СФ по регламенту Олег Земцов отметил, что число нарушений и их признаков в частных клиниках растет, поэтому «эту область можно рассмотреть как одну из приоритетных для внедрения таких механизмов».
— С помощью звезд или баллов также можно оценивать характеристики, не влияющие на качество и безопасность услуг: удовлетворенность сервисом, удобство сайта, вежливость персонала, широта перечня предоставляемых услуг и многое другое, — сказал он «Известиям».
Редакция направила запросы в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, а также Минэкономразвития. В «Медси», «Инвитро», «Гемотесте», «Мать и дитя», EMC отказались от комментариев.
Как за рубежом присуждают звездность клиникам
Оценка частных клиник может учитывать нарушения и признаки нарушений, которые регуляторы уже фиксировали ранее, сказал «Известиям» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он считает, что для реализации такого подхода нужно разработать критерии, по которым эксперты определят, насколько качественно оказана услуга, учитывая при этом мнение пациентов.
— Рейтинг клиник должен быть основан не на формальном присвоении звезд, а именно на основании удовлетворенности пациентов результатом при оказании ему медицинских услуг, — подчеркнул он. — Так, например, уже делают за границей, например в Германии или Израиле, где частным клиникам уже присваивают звезды.
У такого подхода есть потенциал: таким образом можно улучшить прозрачность и конкурентоспособность рынка, согласен с коллегой основатель и гендиректор медицинской группы «Фэнтези» Владимир Александровский.
— Пациентам будет проще ориентироваться при выборе клиник. Но для успешной реализации важно, чтобы методика оценки была объективной, независимой и основанной на реальных показателях качества услуг. В противном случае возникает риск создания формальной системы, не отражающей реальное положение дел, — сказал он. — Аналогичная практика есть в ряде зарубежных стран, в том числе в Америке, Великобритании и Германии. Например, в США создали рейтинги Medicare и Medicaid: больницы получают звезды за качество лечения, удовлетворенность пациентов и частоту нежелательных исходов.
В Великобритании действует система Care Quality Commission, которая инспектирует и публикует рейтинги по качеству ухода. В Германии используют проверку качества в рамках обязательного медицинского страхования, далее результаты становятся доступными для пациентов. Ключевой аспект рейтингов в этих странах — это высокая степень прозрачности и независимость процесса, а также использование доказательных данных, подчеркнул эксперт.
— Несмотря на это, такой подход содержит риски. Например, это субъективность и коррумпированность, дискриминация малых клиник и увеличение их затрат. Если критерии будут нечеткими или процесс непрозрачным, это может привести к формализации рейтингов. Также небольшие учреждения могут оказаться в невыгодном положении, так как не всегда способны соответствовать бюрократическим требованиям, хотя качество медпомощи может быть высоким, — считает эксперт.
Контроль качества помощи в медицинских организациях любой формы собственности уже предусмотрен в законодательстве и активно применяется, напомнил «Известиям» директор «Петербургского медицинского форума» Сергей Ануфриев. По его словам, дополнительное регулирование исключительно частных клиник противоречит антимонопольному законодательству.
— Во всем мире есть механизмы добровольной аккредитации различных процессов, некоторые российские частные клиники уже делают, поэтому изобретать велосипед, в общем-то, не надо, — сказал он.
Вопрос присвоения звездности и аудита качества во всем мире решают медицинские ассоциации или специальные агентства, отметил эксперт. Сейчас ни одна подобная организация в РФ не проводит аналогичную работу и не публикует свои выводы. По его словам, можно сделать публичными отчеты с медико-статистическими показателями деятельности медицинских организаций.