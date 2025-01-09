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Путин назвал списание долгов регионам не лучшим, но необходимым инструментом

НОВО-ОГАРЕВО, 9 января. /ТАСС/. Списание долгов регионам — не лучший инструмент решения проблем, но необходимый в конкретной ситуации. Это отметил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Списание полученных кредитов — это не самый лучший инструмент решения экономических вопросов, но исходим из того, что в данном случае это необходимо и полезно сделать», — пояснил глава государства.

Путин ранее поручал списать две трети задолженности российских регионов. При этом высвобождающиеся средства должны быть направлены на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

Высвобождаемые средства до 2029 года должны быть направлены, в частности, на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов, инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования, новых инвестиционных проектов в части выполнения инженерных изысканий.