Путин назвал списание долгов регионам не лучшим, но необходимым инструментом

«Списание полученных кредитов — это не самый лучший инструмент решения экономических вопросов, но исходим из того, что в данном случае это необходимо и полезно сделать», — пояснил глава государства.
Путин ранее поручал списать две трети задолженности российских регионов. При этом высвобождающиеся средства должны быть направлены на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.
Высвобождаемые средства до 2029 года должны быть направлены, в частности, на реализацию инфраструктурных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов, инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования, новых инвестиционных проектов в части выполнения инженерных изысканий.