Покупатели возвращаются

Новости, ожидания и торговые идеи. В четверг под новым тикер-кодом X5 начнутся торги бумагами ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ранее X5 Group). В акциях возможен навес, много инвесторов покупали бумаги во внешнем контуре. При этом нет подтверждения, что компания планирует обратный выкуп на старте торгов, что в принципе могло бы поддержать бумаги. Акции компании пропустили всю коррекцию на Московской бирже, хотя по мультипликаторам выглядят даже дешевле, например, Магнита, акции которого упали на 44% от прошлогодних максимумов. Оцениваем Х5 по форвардному мультипликатору P/E в 5,8 на 2025, то есть по цене закрытия акции выглядят интересно, тем не менее спешить с покупкой смысла, возможно, нет видим. По причинам, описанным выше, стоит набирать желаемый объем в несколько этапов. Взгляд на компанию позитивный, компания демонстрирует сильные результаты, прибыль растет, как и показатели продаж и, конечно, все ждут отложенные промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, размер дивиденда может составить около 700 ₽ на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 25%, в зависимости от текущих котировок. Целевая цена на 12 месяцев при текущей ключевой ставке составляет 3482 ₽ за одну акцию Х5.