Новостройки в крупных городах России подорожали в 2024 году на 10%

Специалисты компании проанализировали средние цены предложения в 35 городах с населением более 500 тысяч человек, не учитывая объявления в жилых комплексах премиальных сегментов.
«Новостройки в 2024 году подорожали на уровне инфляции. Цены выросли на 10%. Завершение льготной ипотеки, последующее снижение активности и рост числа скидок от девелоперов не привели ни к снижению, ни даже к остановке роста цен», — говорится в сообщении.
По данным «Циана», заметный рост (более 20%) отмечен лишь в семи городах: «квадрат» в новостройках Томска подорожал на 31%, в Самаре на 27%, в Уфе, Тольятти, Севастополе, Ижевске и Кемерове на 21−24%. Это города, где год назад были одни из самых низких цен. В более дорогих локациях рост был меньше. Есть и города, где средние цены предложения на 2−4% ниже, чем год назад: это Хабаровск, Новокузнецк, Набережные Челны, Махачкала, Краснодар и Оренбург.
Как отмечается в нем, скидки остаются точечным инструментом и их размер невелик, так как девелоперы не готовы к массовому снижению цен. В последнем квартале года, по наблюдениям компании, подросла активность покупателей на рынке относительно минимумов августа, что позволило застройщикам вернуться к индексации цен. Кроме того, на рынок выходит мало новых проектов, предложение медленнее пополняется дешевыми лотами — проектами на этапе котлована. По-прежнему растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования.
При этом аналитики «Циана» отмечают ценовую стагнацию на рынке вторичного жилья. Рост цен на вторичке в крупных городах в 2024 году был ниже официальной инфляции (+7%). Стоимость жилья составила 131 тысячу рублей за квадратный метр.
Между городами различия в динамике не такие сильные, как на рынке новостроек. Максимальный рост зафиксирован в Барнауле и Нижнем Новгороде (+13%), Набережных Челнах и Оренбурге (+12%). Как отмечают в «Циане», здесь уже нет такой зависимости динамики роста от изначального уровня цен в городе как на рынке новостроек — в лидерах оказались как локации со сравнительно низкой стоимостью квадратного метра, так и наиболее дорогие города. Отрицательная динамика зафиксирована в трех городах — Новокузнецке, Владивостоке и Кемерове, но и в этом случае речь больше идет о стагнации (снижение не превышает 1%), подчеркивается в сообщении.
«Эффект высокой базы, заградительные ипотечные ставки и распространение скидок могли бы привести к снижению цен предложения, но пока что массовой корректировки нет. Отрицательная динамика фиксируется в отдельных локациях, общий же тренд — очень маленький рост. На рынок перешли часть покупателей из новостроек, а также реализовался отложенный спрос последних лет, когда разница в ипотечных условиях снижала интерес к готовому жилью», — говорится в нем.