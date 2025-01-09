Новостройки в крупных городах России подорожали в 2024 году на 10%

Между городами различия в динамике не такие сильные, как на рынке новостроек. Максимальный рост зафиксирован в Барнауле и Нижнем Новгороде (+13%), Набережных Челнах и Оренбурге (+12%). Как отмечают в «Циане», здесь уже нет такой зависимости динамики роста от изначального уровня цен в городе как на рынке новостроек — в лидерах оказались как локации со сравнительно низкой стоимостью квадратного метра, так и наиболее дорогие города. Отрицательная динамика зафиксирована в трех городах — Новокузнецке, Владивостоке и Кемерове, но и в этом случае речь больше идет о стагнации (снижение не превышает 1%), подчеркивается в сообщении.