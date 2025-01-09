Названы основные покупатели российского мороженого

В первой половине октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России» сообщил, что основной объем российского экспорта приходится на дружественные страны, включая Индию и Китай. Он уточнил, что доля поставок в дружественные государства достигла 86% от общего объема отечественного экспорта. За последние четыре года этот показатель вырос примерно на треть.