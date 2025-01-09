Названы главные риски для экономики России в 2025 году

Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентной волной санкций — с того момента их было введено уже почти 20 тысяч. При этом российская экономика уже в 2023 году преодолела спад, вызванный первой волной «жестких» санкций, и по итогам 2024 года, по оценкам российских властей, выросла на 3,5−4%.