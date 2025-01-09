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Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года

Правительство России завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, говорится в публикации на сайте кабмина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Единый план определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет», — сказано в тексте.

Отмечается, что план станет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

Как добавляет кабмин, в ходе реализации плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, обеспечения технологического суверенитета.

«Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утвержденных показателей, им же поручено управлять процессом, обеспечивая координацию всех принимаемых мер», — говорится в публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».