Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года

«Единый план определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет», — сказано в тексте.
Отмечается, что план станет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.
Как добавляет кабмин, в ходе реализации плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, обеспечения технологического суверенитета.
«Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утвержденных показателей, им же поручено управлять процессом, обеспечивая координацию всех принимаемых мер», — говорится в публикации.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».