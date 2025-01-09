Минтруд предложил эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных

Создание системы социальных гарантий для самозанятых обсуждается в РФ не первый год. Так, для тех из них, кто хочет обеспечить себе будущую пенсию, уже предусмотрена возможность добровольной уплаты страховых взносов. В 2024 году Минтруд разработал законопроект об исключении самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на пенсионное страхование, из списка работающих, что позволит и индексировать их пенсии (см. «Ъ» от 21 января 2024 года). Работа над законопроектом о добровольном социальном страховании самозанятых также продолжается более трех лет — возможность уплаты ими добровольных взносов в Соцфонд на страхование временной нетрудоспособности обсуждалась еще в 2022 году (см. «Ъ» от 29 сентября 2022 года) и привела к разработке нескольких версий поправок к закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (см. «Ъ» от 11 декабря 2023 года).