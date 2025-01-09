Macquarie: предложение никеля может упасть на 35% из-за темпов добычи Индонезии

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозы мировых цен на никель. В 2024 году он был понижен до $17 тыс. за тонну (ранее — $18 тыс. за тонну), на 2025 год — до $16 тыс. за тонну (ранее — $17 тыс. за тонну). На 2026 год прогноз сохранен на уровне $15 тыс. за тонну.