Macquarie: предложение никеля может упасть на 35% из-за темпов добычи Индонезии

По его информации, правительство Индонезии рассматривает сокращение квот с 272 млн до 150 млн тонн в год. Специалисты Macquarie считают, что такое значительное сокращение маловероятно, однако в случае принятия подобных мер мировое предложение никеля упадет на треть. Уменьшение добычи никеля приведет к росту цен на металл, поясняет агентство.
В марте 2024 года газета Financial Times писала, что цены на никель упали в 2023 году на 30% из-за увеличения предложения со стороны Индонезии и снижения спроса в мире. Более половины мирового производства никеля, по сведениям издания, убыточно при текущих ценах, составляющих около $16,5 тыс. за тонну.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозы мировых цен на никель. В 2024 году он был понижен до $17 тыс. за тонну (ранее — $18 тыс. за тонну), на 2025 год — до $16 тыс. за тонну (ранее — $17 тыс. за тонну). На 2026 год прогноз сохранен на уровне $15 тыс. за тонну.