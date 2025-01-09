Лондон введет санкции против китайского бизнеса ради борьбы с нелегалами

По его словам, в Китае производится большинство моторов для надувных лодок, на которых десятки тысяч нелегалов ежегодно пересекают Ла-Манш, чтобы попасть в Соединенное Королевство. Он также утвердительно ответил на вопрос о том, намерен ли Лондон в связи с этим вводить санкции против китайского бизнеса.
«Безусловно [санкции будут вводиться]. Если посмотреть на эти лодки и задать себе вопрос, откуда поступают моторы, откуда поступает резина, то дальше надо преследовать компании, которые этим занимаются», — сказал Лэмми. «Давайте преследовать [облегчающие незаконную транспортировку людей] компании и отдельных лиц», — добавил министр.
По его словам, такие шаги необходимы как дополнение к уже принимаемым мерам против преступных группировок, закупающих сотни лодок, на которых нелегалов переплавляют в Великобританию из Франции.
В течение дня Лэмми должен сделать в Палате общин официальное заявление о том, что его ведомство вводит в действие первый в мире режим санкций, направленных против организаторов и пособников нелегальной миграции. Как ожидается, новые меры вступят в силу в течение года.
Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин для Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш на надувных лодках в королевство перебрались более 150 тыс. нелегалов. Правительство Лейбористской партии, сформировавшееся после парламентских выборов 4 июля, пообещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения потока нелегальных мигрантов в Великобританию.