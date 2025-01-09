Лондон введет санкции против китайского бизнеса ради борьбы с нелегалами

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин для Brexit. С 2018 года через пролив Ла-Манш на надувных лодках в королевство перебрались более 150 тыс. нелегалов. Правительство Лейбористской партии, сформировавшееся после парламентских выборов 4 июля, пообещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения потока нелегальных мигрантов в Великобританию.