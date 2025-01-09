Каким будет курс рубля 10 января 2025: прогноз эксперта

Рынок падал фронтально за исключением нескольких бумаг. При этом нефть торговалась в небольшом плюсе, а рубль уступал позиции на валютном рынке. Продолжился технический откат после предновогоднего взлета.
Американский рынок сегодня закрыт в связи с национальным днем. На европейских и китайских биржах динамика была близка к нейтральной. Темпы роста потребительских цен в КНР снижаются четвертый месяц подряд, в декабре ИПЦ составил 0,1%, угроза дефляции, связанная со слабостью внутреннего спроса, нарастает. Между тем в Германии объем промышленного производства Германии в ноябре вырос на 1,5% м/м (прогноз +0,5%).
В конце недели покупательская активность, вероятно, будет невысокой. Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 января — 2750−2850 п.
Рубль сегодня отступал. Юань на Мосбирже превышал 13,7, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 102,29 ₽ Завершение официальных выходных традиционно знаменуется активизацией спроса импортеров на инвалюту. При этом ее общее предложение сократилось из-за возобновления операций ЦБ на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Негативом также выступает сила самого доллара — индекс DXY держится на максимумах с осени 2022 года у 109 п. Причины — ожидания реализации экономических замыслов Трампа и прогнозируемое снижение темпов секвестра процентных ставок ФРС. Ситуация с ценами на нефть пока в целом благоприятна для рубля, котировки Brent перебрались в верхнюю половину диапазона $70−80, и это может транслироваться в поддержку рубля на горизонте ближайших недель. Краткосрочно ждем юань в пределах 13,5−14, доллар — 101−104.
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