Каким будет курс рубля 10 января 2025: прогноз эксперта

Рубль сегодня отступал. Юань на Мосбирже превышал 13,7, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 102,29 ₽ Завершение официальных выходных традиционно знаменуется активизацией спроса импортеров на инвалюту. При этом ее общее предложение сократилось из-за возобновления операций ЦБ на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Негативом также выступает сила самого доллара — индекс DXY держится на максимумах с осени 2022 года у 109 п. Причины — ожидания реализации экономических замыслов Трампа и прогнозируемое снижение темпов секвестра процентных ставок ФРС. Ситуация с ценами на нефть пока в целом благоприятна для рубля, котировки Brent перебрались в верхнюю половину диапазона $70−80, и это может транслироваться в поддержку рубля на горизонте ближайших недель. Краткосрочно ждем юань в пределах 13,5−14, доллар — 101−104.