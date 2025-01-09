Исследование показало, как часто россияне ходят в супермаркеты

Кредитная организация изучила особенности платежей в супермаркетах по картам по итогам 2024 года. Средний чек одной покупки по картам здесь в 2024 году — 747 рублей, это несколько ниже, чем в 2023 году, когда за один визит в мазагин россияне платили 764 рубля.
Число онлайн-покупок не смогло превысить количество традиционных визитов в супермаркеты за покупками: офлайн-операций по картам банка было в 31 раз больше, чем в мобильных приложениях.
В среднем в 2024 году на одного человека в месяц в супермаркетах приходится 12,7 офлайн-покупок, а в онлайне — 3,5. Годом ранее 4,8 покупок на одного клиента приходилось в онлайне и 12,8 — в офлайне.
«По данным банка, средний чек покупки в онлайне значительно выше, чем в офлайне, что вполне объяснимо тем, что интернет-заказы часто включают в себя большое число товаров. При этом в офлайне, в супермаркеты чаще заходят, чтобы сделать по дороге небольшие покупки. Средний чек в онлайне в 2024 году составил 1 746 рублей, ниже, чем годом ранее, когда сумма одной покупки составляла 1 976 рублей.
В офлайне же средняя сумма покупки, напротив, выросла до 715 рублей с 672 рублей годом ранее.
Как оказалось, мужчины на 11% чаще, чем женщины совершают как онлайн-, так и офлайн-покупки в супермаркетах. Средний “мужской” чек одной покупки по карте банка — 783 рубля, а “женский” — 707 рублей.
При этом самые высокие средние чеки покупок в супермаркетах — у россиян старше 50 лет (774 рублей), на втором месте — клиенты 41−50 лет (766 рублей), на третьем — россиян 31−40 лет (719 рублей).
Исследование проводилось среди клиентов банка путем анализа средних чеков онлайн- и офлайн-покупок в категории “супермаркеты” по картам за 2024 и 2023 годы. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от возраста и пола клиентов.