Исследование показало, как часто россияне ходят в супермаркеты

«По данным банка, средний чек покупки в онлайне значительно выше, чем в офлайне, что вполне объяснимо тем, что интернет-заказы часто включают в себя большое число товаров. При этом в офлайне, в супермаркеты чаще заходят, чтобы сделать по дороге небольшие покупки. Средний чек в онлайне в 2024 году составил 1 746 рублей, ниже, чем годом ранее, когда сумма одной покупки составляла 1 976 рублей.