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Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки в рамках семейной ипотеки

НОВО-ОГАРЕВО, 9 января. /ТАСС/. Кабмин РФ подготовил ряд предложений поддержки граждан в рамках госпрограммы «Семейная ипотека». Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Источник: Freepik

«Мы готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке, по демографии, по малым городам, где нет сегодня строительства. Мы подготовили [предложения] с Минфином, банками, очень активно работаем. Можно мы вам отдельно доложим — там есть интересные предложения, надеемся на вашу поддержку», — сказал вице-премьер.