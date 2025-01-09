Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки в рамках семейной ипотеки

«Мы готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке, по демографии, по малым городам, где нет сегодня строительства. Мы подготовили [предложения] с Минфином, банками, очень активно работаем. Можно мы вам отдельно доложим — там есть интересные предложения, надеемся на вашу поддержку», — сказал вице-премьер.