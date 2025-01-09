Хобби-инвестиции: куда вкладывают деньги те, кому фондовый рынок не мил?

Как мы сказали, игра не только стратегическая, но и коллекционная. К 2020 году количество карт игры составило больше 20 тысяч и 600−1000 добавляются каждый год. Тут и начинаются инвестиции!



Инвестиционный рынок MGT имеет огромные масштабы, с которым приходится считаться даже создателям. Игроки и инвесторы обычно вкладываются в отдельные карты, стоимость которых будет расти со временем. Цена карт в такой сфере зависит от стратегий, которые популярны у игроков сегодня, ожиданий перевыпуска или запрета (и такое бывает) карт в дальнейшем и роста базы фанатов игры, которые увеличивают совокупный спрос.



Общая логика инвестиций неприлично классическая: карты покупают по низкой цене и стремятся продать по высокой — пока что процесс не сильно отличается от вложений в фондовый рынок, но есть интересные нюансы.