Хобби-инвестиции: куда вкладывают деньги те, кому фондовый рынок не мил?

Мы уже рассказывали о серьезном и сложном рынке инвестиций в картины и полумошеннических вложениях в космос. Ныне же на повестке дня — LEGO, алкоголь и карточки Magic: The Gathering. Нет, вы не ослышались, это реальные инвестиционные инструменты, в которые вкладываются и которые способны принести прибыль. В них инвестируют публичные трейдеры, такие как Вредный инвестор и Алексей Марков (автор книги «Хулиномика»). Давайте посмотрим на такие вложения и рассмотрим примеры реальных портфелей в открытом доступе!
LEGO
Компания LEGO в представлении не нуждается. Лишь добавим, что название образовано от датского leg-godt — «играй хорошо», а сама серия развивающих конструкторов была запущена в 1932 году и скоро будет праздновать столетие.
В 2021 году в The Guardian вышла статья с заголовком «Инвестиции в LEGO прибыльнее, чем в золото». Подобных статей было немало, и часть из них были основаны, представьте себе, на одном исследовании российской Высшей школы экономики.
Ну и мы не обойдем его стороной!
Авторы создали и посчитали индекс LEGO: с 1987 по 2015 годы доходность инвестиций в конструкторы составила 11% (8% с поправкой на инфляцию). Годовая доходность наборов в исследовании варьируется от −53% до 613%.
Доходности впечатляющие. Но если вы уже собрались отобрать у ребенка набор LEGO, купленный на день рождения, или искать в чулане собственный конструктор из детства — не торопитесь. В основном на вторичном рынке торгуются только запечатанные коробки. Более того, цена может упасть даже если коробка запечатана, но повреждена. Такое же правило распространяется и на отдельные фигурки.
Обычно наибольшим спросом пользуются сезонные наборы или комплекты, приуроченные к событиям поп-культуры. Так, наибольшую доходность в исследовании показали наборы по «Звездным войнам» и сериалу «Друзья». Также большим спросом и доходностью пользуются наборы по «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и другим культовым произведениям.
Еще очень важно следить за номером набора. Одинаковые модели из разных наборов могут иметь кардинально разную стоимость и расти в цене они будут по-разному.
Например, есть два набора моделей Белого дома: № 21054 и № 21006. Вроде бы оба набора — это одно и то же здание, но посмотрите, как они отличаются с точки зрения инвестиций.
Набор № 21054 был выпущен в июне 2020 года, а снят с производства в феврале 2024 года. Когда конструктор перестали выпускать, его стоимость была €99, а сегодня на вторичном рынке купить его можно уже за €108,6. Рост почти на 9%. Эксперты ожидают, что этот набор LEGO будет стоит €120 в первом квартале 2025 года.
Набор № 21006 родом из далекого 2010 года. В ноябре 2016 года стоимость Белого дома составляла от €47 до €55, а сегодня он оценивается от €88 до €103. Ежегодный рост составляет ~9%. Прогнозируемая минимальная цена в первом квартале 2025 — €93.
Пока что суммы небольшие, в районе €100, а есть что-то посерьезнее? Есть! Например, набор Кофе на углу. Этот конструктор интересное исключение — он не приурочен к фильму или сериалу, не выпускался в определенный сезон — это рядовой набор из 2007−2009 годов, который просто показался сообществу LEGO красивым, и его цена с €120 в начале 2010 года к августу 2024 выросла до €2800. В среднем стоимость набора прибавляла в весе 8,4% в год.
Забавный факт: публичные портфели конструкторов LEGO иной раз обгоняют IMOEX на 22% в год.
Несмотря на плюсы, минусы вложений в LEGO-наборы такие же, как и у всех альтернативных инвестиций: чтобы удачно вложиться, нужно быть глубоко в контексте. Кроме того, есть вопросы к ликвидности наборов, а российский рынок, к сожалению, не может порадовать своим масштабом.
Однако если вы решите крупно вложиться в датский конструктор — заранее займитесь вопросом хранения активов. Мало того, что коробки на 2000+ деталей занимают много места, так они еще и сделаны из картона, который плохо переносит влагу.
Алкоголь
Нет, речь не о том, как ваш приятель в прошлую пятницу изрядно вложился в алкоголь, а потом хеджировался аспирином. Как раз это-то вряд ли можно назвать инвестицией, потому что бутылка ценна лишь пока она не почата.
Начнем с главного — доходность от инвестиций в виски за последние 10 лет составила 280%, в вино — 146%, по данным Knight Frank. Но дьявол, как всегда, в деталях.
В инвестициях «под градусом» есть множество индексов: индекс Original Bottlings — 500 самых торгуемых исторически бутылок, которые выпущены непосредственно самой винокурней, а не сторонними компаниями.
Индекс Independent Bottlings — такой же индекс, только отслеживает 500 бутылок, которые выпущены независимыми боттлерами, которые покупают бочки у винокурен, а затем разливают виски под своей маркой.
Есть еще отдельные индексы шотландского виски, японского виски, 100 исторически самых продаваемых бутылок Macallan’a, индексы вина Liv-ex Fine Wine 50, 100, 1000.
Нам для примера подойдет самый широкий индекс, S&P500 от мира виски — Whiskystats Whisky Index (WWI), представленный одноименным сайтом. Он отображает стоимость 500 исторически самых продаваемых сортов виски и позволяет отследить движение всего рынка аукционов крепкого напитка.
WWI был создан в 2013 году и с того момента набрал в весе +147%, показывая пики роста в эпидемию коронавируса. Эксперты связывали это с тем, что люди, запертые дома, начали тратить деньги на вещи, которые обычно они не покупали.
Цены на виски из этого индекса есть на любой вкус: минимальные цены варьируются от €70 до тысяч евро на вторичном рынке. Правда, дешевые экземпляры имеют небольшой вес в индексе. Так, Macallan Diamond Jubilee на вторичном рынке продается за €15 тысяч, а вес бутылки в индексе 2%. Kilchoman 2006 Vintage Release за демократичные € 72 занимает в индексе лишь 0,022%.
Здесь ничего нового, но свои особенности на рынке тоже есть. Одна из главных — покупатели, а точнее — их цели. В сфере дорогого алкоголя есть как инвесторы, так и коллекционеры, отличить одних от других — сложная задача. Почему нас это вообще волнует? Потому что коллекционеры могут тормозить рынок. Если такой человек охотится за редкими и дорогими бутылками, он вряд ли станет продавать такие экземпляры, и часть рынка будет стагнировать.
Сегодня нужно учитывать и реалии России. Отечественный рынок инвестиций в алкоголь традиционно меньше англоязычного, почти как любой рынок альтернативных инвестиций.
Уход значимых алкогольных брендов из РФ усложнил жизнь отечественных инвесторов в алкоголь, если не уничтожил этот рынок. Macallan Diamond Jubilee, о котором мы говорили, стоит от ₽770 тысяч на рынке в Европе, а в России, если вы найдете такую бутылку в наличии, придется выложить ₽1 млн. Некоторые удачные экземпляры смогут «переварить» переплату за несколько лет, но тут оверпрайс налицо.
Читатель может поспорить, что возможно закупать бутылки в Европе по рыночным ценам и ввозить свою инвестицию с собой. Такой вариант есть, но нужно помнить об ограничениях. Сюрприз, но физлица не могут вывозить крепкий алкоголь из ЕС в РФ стоимостью больше €300.
Преодолев границу ЕС, вы еще раз удивитесь и обнаружите, что ввозить в РФ без уплаты пошлин можно 3 литра алкоголя. Все больше 3 литров подлежит оплате в расчете 1 л = €10, но ввести так можно лишь на 2 литра больше, в сумме 5 литров для личного пользования. Больше ввозить попросту нельзя.
Допустим, все таможни преодолены, налоги уплачены, а за это время «инвестиция в бутылке» выросла на 30%. Самое время зафиксировать прибыль! Правда, здесь российского инвестора в горячительные напитки ожидает запрет перепродажи алкоголя физлицами в России. Да, вот так просто.
Зато с ликвидностью проблем не будет: реализовать свой актив запросто можно за один вечер с друзьями.
Magic: The Gathering
Magic: The Gathering, или MGT — это стратегическая, коллекционная карточная игра, которая была выпущена компанией Wizards of the Coast — дочерней компанией Hasbro.
Суть игры в том, что игроки собирают собственные колоды и начинают сражаться друг с другом разными существами и заклинаниями. Игра настолько сложная и комплексная, что краткий свод правил занимает 16 страниц, а полный — 200. Для сравнения: в российских ПДД-2024 всего 64 страницы.
Как мы сказали, игра не только стратегическая, но и коллекционная. К 2020 году количество карт игры составило больше 20 тысяч и 600−1000 добавляются каждый год. Тут и начинаются инвестиции!
Инвестиционный рынок MGT имеет огромные масштабы, с которым приходится считаться даже создателям. Игроки и инвесторы обычно вкладываются в отдельные карты, стоимость которых будет расти со временем. Цена карт в такой сфере зависит от стратегий, которые популярны у игроков сегодня, ожиданий перевыпуска или запрета (и такое бывает) карт в дальнейшем и роста базы фанатов игры, которые увеличивают совокупный спрос.
Общая логика инвестиций неприлично классическая: карты покупают по низкой цене и стремятся продать по высокой — пока что процесс не сильно отличается от вложений в фондовый рынок, но есть интересные нюансы.
Например, эксклюзивность. Очевидно, чем реже карточка встречается, тем больше ее цена. Представьте, вы купили карту, 5 лет она росла в цене, но в один день Wizards of the Coast объявили о переиздании старых колод, в которую и попала ваша инвестиция — все, ее стоимость начнет таять на глазах.
Ситуация неприятная. Игроки тоже так решили и начали жаловаться, да так, что были созданы «зарезервированные карты» — это конечный список карт, которые Wizards of the Coast пообещали никогда не переиздавать, чтобы сохранить их ценность на вторичном рынке.
Но обещать — не значит жениться: за всю историю были сделаны три исключения. Списки пересматривали в 2002 и 2010 году, а в 2022-м компания вообще перевыпустила карты из зарезервированного списка, изменив рубашку карточек, что вызвало беспокойство инвесторов и заставило сомневаться в других обещаниях Hasbro.
Еще одно главное отличие рынка карт MGT от фондового рынка — личные привязанности. Если акции какой-то компании начнут падать, вряд ли вам будет жалко с ними расставаться — скорее, вы будете стремиться минимизировать убыток.
В мире карточных инвестиций есть такое явление как «память о цене». Память о цене — то, как воспринимается ценность карты в зависимости от ее исторической цены, несмотря на признаки, что цена пойдет вниз. Это связано с тем, что игроки чаще всего не меняют свои коллекции независимо от их денежного статуса.
Отсюда следует, что, при негативных для определенной карты событиях, ее стоимость будет падать медленно, а не резко, как это бывает на фондовых рынках. Это создает дополнительное пространство для хладнокровных инвесторов, которые готовы расставаться с любыми карточками.
Об особенностях инвестиций в Magic поговорили, но читатель может задаться вопросом: «Кто будет инвестировать в настольную игру для детей?» Аудитория MTG более чем платежеспособная. Средний портрет игрока: мужчина, 30 лет. А общий возраст варьируется от 13 до 45 лет.
А о каком порядке цен идет речь? Карточки есть на любой карман и запрос — от $5 до тысяч и сотен тысяч долларов. Рыночная стоимость самой дорогой карты — Black Lotus — в зависимости от выпуска и состояния может стоить от ₽250 тысяч до ₽10 миллионов.
Стоит ли игра свеч? Сильно зависит от колоды. Например, карты российского инвестора Алексея Маркова за последний год обгоняют индекс Мосбиржи почти на 13%.
Главный вопрос в ликвидности таких активов. Недорогие карты, вероятно, легко и купить, и продать. А вот дорогие карты, как Black Lotus, могут ждать своих покупателей на eBay месяцами и годами.
Да, продавать карты можно не только не eBay, есть много специализированных площадок для продажи, но это все еще «материальный актив». В приложении любимого брокера нужно нажать пару кнопок, чтобы продать бумаги и не думать о поиске покупателя, не вести переговоры, не проходить проверки на подлинность. В инвестициях в Magic все это часть инвестиций. Ах да, бóльшая часть рынка находится в англоязычной среде, отечественный рынок крайне скромен по сравнению с западным.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».