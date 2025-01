Хобби-инвестиции: куда вкладывают деньги те, кому фондовый рынок не мил?

Magic: The Gathering, или MGT — это стратегическая, коллекционная карточная игра, которая была выпущена компанией Wizards of the Coast — дочерней компанией Hasbro.



Суть игры в том, что игроки собирают собственные колоды и начинают сражаться друг с другом разными существами и заклинаниями. Игра настолько сложная и комплексная, что краткий свод правил занимает 16 страниц, а полный — 200. Для сравнения: в российских ПДД-2024 всего 64 страницы.