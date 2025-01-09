Филиал Oracle в РФ хочет взыскать почти 173 млн руб. с участников банкротства

Причины подачи исков не раскрываются, однако, как следует из материала ТАСС, «ФОРС — Центр разработки» и «Крок» являются кредиторами российского филиала Oracle. В марте 2022 года корпорация приостановила деятельность на территории России, а в августе 2023-го обанкротилась. Согласно иску о банкротстве, в общей сложности у российского Oracle 10 кредиторов, среди которых Федеральная налоговая служба (ФНС).