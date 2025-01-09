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Филиал Oracle в РФ хочет взыскать почти 173 млн руб. с участников банкротства

Российское подразделение компании-разработчика программного обеспечения Oracle в конце декабря 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы иски на 172,9 млн руб. к участникам процесса своего банкротства. Это следует из данных на сайте электронной картотеки арбитражных дел.

Источник: РИА "Новости"

Ответчиком по одному из исков выступает IT-компания «Крок», которая инициировала процесс банкротства. Сумма исковых требований к фирме заявлена в размере 7,1 млн руб. Кроме того, претензии на 165 млн руб. предъявлены интегратору «ФОРС — Центр разработки», а также к бывшему дистрибьютору Oracle — компании «ФОРС Дистрибуция» (794 тыс. руб.).

Причины подачи исков не раскрываются, однако, как следует из материала ТАСС, «ФОРС — Центр разработки» и «Крок» являются кредиторами российского филиала Oracle. В марте 2022 года корпорация приостановила деятельность на территории России, а в августе 2023-го обанкротилась. Согласно иску о банкротстве, в общей сложности у российского Oracle 10 кредиторов, среди которых Федеральная налоговая служба (ФНС).