Эксперты подсчитали стоимость ремонта квартиры в 2025 году

«Увеличение стоимости ремонта происходит последние несколько месяцев. Связано это с тем, что поставщики поднимают стоимость закупки материалов, но пока еще нет прямой корреляции со сферой услуг, то есть рабочие пока не подняли свои цены. Вероятно, с началом нового года большинство мастеров из-за высокой инфляции будут пересматривать свой прайс», — сказал эксперт по строительству Андрей Хрисанов.
Он подсчитал, что стоимость черновой отделки вырастет на 10−20%, чистовой — на 20%, работ — на 10%. В итоге минимальная цена косметического ремонта составит 30 тысяч рублей за квадратный метр, капитального — 60 тысяч.
«В 2025 году будет повышение цен на ремонт в первом квартале на 10−15%. По итогам же следующего года мы прогнозируем для рынка рост цен как минимум на 20%», — добавил основатель строительной студии «Параллель» Тигран Симонян.
Стоимость работ без учета материалов, по его оценке, в первом квартале увеличится как минимум на 10−15%, а к середине года превысит текущий уровень уже на 20−25%, отметил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».