Эксперты подсчитали стоимость ремонта квартиры в 2025 году

«Увеличение стоимости ремонта происходит последние несколько месяцев. Связано это с тем, что поставщики поднимают стоимость закупки материалов, но пока еще нет прямой корреляции со сферой услуг, то есть рабочие пока не подняли свои цены. Вероятно, с началом нового года большинство мастеров из-за высокой инфляции будут пересматривать свой прайс», — сказал эксперт по строительству Андрей Хрисанов.