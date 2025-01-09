Эксперты допустили снижение спроса на металл в РФ

Доля строительной отрасли в структуре потребления металлопроката в РФ превышает 70%, отметила начальник дирекции департамента по аналитике в металлургической отрасли Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК) Виктория Стрекалина. В 2025 году в связи со снижением объемов льготной ипотеки и высоким уровнем ставки по кредитам жилое строительство вряд ли покажет положительную динамику. По расчетам ДОМ.РФ, в 2025 году на рынок будет выведено 30 млн кв. м нового жилья в многоквартирных домах против около 45 млн в 2024 году, что неизбежно отразится на объеме потребления черных металлов, считает эксперт. «Это приведет к снижению объемов строящегося жилья с нынешних 119 млн кв. м до 80−90 млн к концу 2026 года. Соответственно, в 2025 году мы не ожидаем роста потребления черных металлов в РФ», — добавила она.