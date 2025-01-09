Эксперты допустили снижение спроса на металл в РФ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Потребление металлов в России в 2025 году будет находиться под давлением сокращения темпов роста ввода нового жилья в РФ и высоких ставок по кредитам, вследствие чего оно может незначительно сократиться, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Доля строительной отрасли в структуре потребления металлопроката в РФ превышает 70%, отметила начальник дирекции департамента по аналитике в металлургической отрасли Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК) Виктория Стрекалина. В 2025 году в связи со снижением объемов льготной ипотеки и высоким уровнем ставки по кредитам жилое строительство вряд ли покажет положительную динамику. По расчетам ДОМ.РФ, в 2025 году на рынок будет выведено 30 млн кв. м нового жилья в многоквартирных домах против около 45 млн в 2024 году, что неизбежно отразится на объеме потребления черных металлов, считает эксперт. «Это приведет к снижению объемов строящегося жилья с нынешних 119 млн кв. м до 80−90 млн к концу 2026 года. Соответственно, в 2025 году мы не ожидаем роста потребления черных металлов в РФ», — добавила она.
По словам Стрекалиной, оптимальный сценарий — это стабилизация металлопотребления при условии роста инфраструктурного строительства в рамках новых нацпроектов, оживления спроса в ТЭК и сохранении положительной динамики в машиностроении. «Однако если ставки по кредитам останутся на высоком уровне в течение всего 2025 г., и мы увидим перенос сроков реализации крупных инфраструктурных объектов, то можно предположить и возможность небольшого снижения металлопотребления», — добавила она.
Главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов считает, что внутренний спрос на металл в России в 2025 году сократится примерно на 4−5%. «Очевидно, что сократятся закупки трейдеров, которые формируют склады в ожидании пиков спроса. При этом машиностроение может и не сократить потребление за счет импортозамещения и ВПК, спрос в которых поддерживается госзакупками. По стройке прогноз неутешительный, но есть надежда, что строители переместят свой интерес из столичных агломераций, где спрос “умер” на фоне чрезмерно высоких цен, на Юг, Урал и на Восток», — отметил он.
В пресс-службе «Северстали» сообщили ТАСС, что компания ожидает, что металлопотребление в 2025 году сохранится на уровне 2024 года, «однако это во многом зависит от кредитно-денежной политики ЦБ». Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в октябре говорил, что компания ждет потребления металла в России в 2025 году на уровне 2024 года.
Ранее ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» прогнозировала, что внутреннее металлопотребление в России по итогам 2024 года снизится на 6%.