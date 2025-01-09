Эксперт рассказал, что нужно знать про договор подряда на строительство дома

Он защищает интересы заказчика, так как в нем фиксируются все основные характеристики предстоящего строительства, включая: характеристики возводимого здания, перечень и график проведения работ, размер и условия оплаты, порядок приёмки работ исполнителем, ответственность сторон, их реквизиты и другие.
Именно договор подряда используется сторонами в качестве основы при приёмке дома по завершению строительства, полнота указанных в договоре сведений является залогом комфортного взаимодействия с подрядчиком на всех этапах.
Для упрощения взаимодействия и повышения прозрачности взаимоотношений заказчиков, подрядчиков и банков на портале спроси.дом.рф можно найти ориентировочную форму договора строительного подряда, включающую основные условия, которые важно учитывать в том числе при взаиморасчётах сторон в рамках обновлённых условий семейной и IT-ипотеки, которые подразумевают применение счетов эскроу в частном домостроении.
Какой порядок действий, если вы решили строить дом с привлечением подрядчика?
Шаг 1. Выберите интересующий проект дома и подрядную организацию, которая будет осуществлять строительство.
Шаг 2. Предварительно согласуйте условия заключения договора. Договоритесь с подрядной организацией о существенных условиях, в том числе сроках выполнения работ, стоимости, об условиях сдачи и приемки работ.
Шаг 3. Совместно с подрядной организацией подготовьте проект договора с использованием счетов эскроу.
Шаг 4. После подписания договора откройте счет эскроу в банке. Разместите деньги в размере стоимости договора на эскроу (свои или заемные, если вы привлекаете ипотеку).
Шаг 5. Дождитесь завершения строительства и подпишите акт приема-передачи работ.
Шаг 6. Зарегистрируйте право собственности на построенный дом и поставьте его на кадастровый учет.
Подрядная организация получит денежные средства только после завершения строительства и выполнения условий, необходимых для раскрытия счета эскроу.