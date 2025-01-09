Эксперт рассказал, что нужно знать про договор подряда на строительство дома

Для упрощения взаимодействия и повышения прозрачности взаимоотношений заказчиков, подрядчиков и банков на портале спроси.дом.рф можно найти ориентировочную форму договора строительного подряда, включающую основные условия, которые важно учитывать в том числе при взаиморасчётах сторон в рамках обновлённых условий семейной и IT-ипотеки, которые подразумевают применение счетов эскроу в частном домостроении.