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Эксперт рассказал, что нужно знать про договор подряда на строительство дома

​​​​​​Договор подряда — это основной документ для заказчика во взаимоотношениях с подрядной организацией при строительстве дома. Как правильно его оформить — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Он защищает интересы заказчика, так как в нем фиксируются все основные характеристики предстоящего строительства, включая: характеристики возводимого здания, перечень и график проведения работ, размер и условия оплаты, порядок приёмки работ исполнителем, ответственность сторон, их реквизиты и другие.

Именно договор подряда используется сторонами в качестве основы при приёмке дома по завершению строительства, полнота указанных в договоре сведений является залогом комфортного взаимодействия с подрядчиком на всех этапах.

Для упрощения взаимодействия и повышения прозрачности взаимоотношений заказчиков, подрядчиков и банков на портале спроси.дом.рф можно найти ориентировочную форму договора строительного подряда, включающую основные условия, которые важно учитывать в том числе при взаиморасчётах сторон в рамках обновлённых условий семейной и IT-ипотеки, которые подразумевают применение счетов эскроу в частном домостроении.

Какой порядок действий, если вы решили строить дом с привлечением подрядчика?

Шаг 1. Выберите интересующий проект дома и подрядную организацию, которая будет осуществлять строительство.

Шаг 2. Предварительно согласуйте условия заключения договора. Договоритесь с подрядной организацией о существенных условиях, в том числе сроках выполнения работ, стоимости, об условиях сдачи и приемки работ.

Шаг 3. Совместно с подрядной организацией подготовьте проект договора с использованием счетов эскроу.

Шаг 4. После подписания договора откройте счет эскроу в банке. Разместите деньги в размере стоимости договора на эскроу (свои или заемные, если вы привлекаете ипотеку).

Шаг 5. Дождитесь завершения строительства и подпишите акт приема-передачи работ.

Шаг 6. Зарегистрируйте право собственности на построенный дом и поставьте его на кадастровый учет.

Подрядная организация получит денежные средства только после завершения строительства и выполнения условий, необходимых для раскрытия счета эскроу.