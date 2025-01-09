Экономист связал новую индексацию пенсий с возможностями бюджета

Он напомнил, что пенсии россиян должны увеличивать каждый год как минимум на размер инфляции. Однако инфляция «не уложилась» в прогнозируемые ранее 7,3%, поэтому 1 февраля власти могут провести еще одну индексацию.
«Инфляцию видно невооруженным взглядом. Но на сколько именно повысят пенсии, будет решать правительство. Именно правительство скажет: инфляция оказалась такой-то и бюджетные возможности позволяют нам такую-то индексацию», — сказал Василий Колташов.
Как подсчитал экономист, цены в России за период с 1 января по 23 декабря 2024 года выросли в среднем на 9,5%. Инфляция по итогам года может составить 9,5−10%, отметил он, напомнив, что окончательную цифру Росстат назовет 15 января.
«Поэтому можно предположить, что с февраля пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную индексацию в пределах 2−3%. Опять же, плюс-минус», — заключил эксперт.
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