Экономист назвала размер «финансовой подушки» в кризисные времена

Специалист напомнила, что средства на «металлических» счетах даже в кризис могут не только расти, но и падать, а разница между ценой покупки и продажи золота в банках сильно разнятся и в экстренном случае инвестора ждут потери на спрэде. Финансовая «подушка» должа составлять как минимум три среднемесячные зарплаты, еще лучше — шесть или даже 12, отметила Белянчикова.