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Экономист назвала размер «финансовой подушки» в кризисные времена

Оптимальный размер финансовой подушки в кризисный период составляет от трех до 12 месячных зарплат, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«На период финансовых штормов неплохо иметь финансовую подушку. Оптимально, чтобы она состояла из трех частей: наличные на экстренный случай, средства во вкладах и на накопительных счетах, средства в “тихой гавани” — альтернативных инвестициях (например, золоте или валюте)», — уточнила эксперт.

Специалист напомнила, что средства на «металлических» счетах даже в кризис могут не только расти, но и падать, а разница между ценой покупки и продажи золота в банках сильно разнятся и в экстренном случае инвестора ждут потери на спрэде. Финансовая «подушка» должа составлять как минимум три среднемесячные зарплаты, еще лучше — шесть или даже 12, отметила Белянчикова.

По данным исследования НАФИ, у 46% россиян есть финансовая «подушка безопасности», которая позволит сохранить комфортный уровень жизни при потере дохода. У 27% респондентов имеются сбережения, которых хватит чтобы прожить без дохода три и более месяцев. У 19% респондентов накопления покрывают потребности меньше чем на неделю.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».