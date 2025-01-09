Доля квартир с дисконтом более 8% в России рекордно выросла

«Ситуация на российском рынке вторичного жилья не так однозначна, как может показаться на первый взгляд: одни собственники готовы активно торговаться и снижать стоимость своих объектов на 8% и более, другие, напротив, продают с минимальным дисконтом ― менее 0,5%. И что самое интересное ― сейчас и те и другие занимают одинаковые доли», — отметил он.
По словам эксперта, ситуация подтвердила неопределенность на рынке вторичного жилья. Так, одни продавцы, опасаясь падения цен, хотят реализовать объекты как можно быстрее, другие же не торопятся, уверенные в будущем росте стоимости жилья.
Кроме того, добавил Александр Иванов, активно жилье продавали те, у кого есть возможность взять семейную ипотеку для покупки квартиры в новостройке, и кто боялся упустить понравившийся вариант или получить отказ от выдачи льготной ипотеки в будущем.
«Как минимум до очередного заседания Центробанка по ключевой ставке неопределенность на рынке вторичного жилья будет сохраняться. Ситуацию может изменить смягчение кредитно-денежной политики и снижение ипотечных ставок, в этом случае доля квартир, реализуемых с дисконтом, начнет резко уменьшаться», — отметил он.
По данным «Этажей», самая большая среди городов-миллионников доля квартир на вторичном рынке, продававшихся с дисконтом более 8% в 2024 году, была в Челябинске, где такую скидку делали 41,4% продавцов, Омске (35%), Нижнем Новгороде (34,8%), Краснодаре (34,2%) и Новосибирске (33%). Самая маленькая доля зафиксирована в Ростове-на-Дону (18,1%).
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