Доля квартир с дисконтом более 8% в России рекордно выросла

«Ситуация на российском рынке вторичного жилья не так однозначна, как может показаться на первый взгляд: одни собственники готовы активно торговаться и снижать стоимость своих объектов на 8% и более, другие, напротив, продают с минимальным дисконтом ― менее 0,5%. И что самое интересное ― сейчас и те и другие занимают одинаковые доли», — отметил он.