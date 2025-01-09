Цены на аренду жилья в городах «Золотого кольца» выросли более чем вдвое

В 2019 году в городах «Золотого кольца» было доступно около 450 объектов посуточной аренды, сейчас это число достигло 4,5 тыс. Средняя стоимость аренды выросла в 2,2 раза, а в отдельных городах — еще больше. Об этом говорится в исследовании экспертов Циан. Аналитики (есть у «Газеты.Ru»).