Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена Аи-95 на бирже в первый торговый день года снизилась почти на 2%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Стоимость бензина марки «Премиум-95» по итогам первого торгового дня на бирже в 2025 году уменьшилась почти на 2%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Источник: Reuters

Цена бензина Аи-95 снизилась на 1,87%, до 55,06 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,12%, до 52,873 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 1,48%, до 53,559 тыс. рублей за тонну.

Стоимость межсезонного дизеля уменьшилась на 2,54%, до 54,424 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля — на 0,8%, до 69,655 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 0,64%, до 30,824 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы — на 3,71%, до 18,877 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) на сегодняшних торгах не рассчитывалась.