Цена Аи-95 на бирже в первый торговый день года снизилась почти на 2%

Стоимость межсезонного дизеля уменьшилась на 2,54%, до 54,424 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля — на 0,8%, до 69,655 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 0,64%, до 30,824 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы — на 3,71%, до 18,877 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) на сегодняшних торгах не рассчитывалась.