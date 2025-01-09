ЦБ выпустит в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

«Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.
Добавляется, что на лицевой стороне монет будет изображен герб РФ, а также размещены надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ», дата «2025 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.
Тираж монет составит до 500 тысяч штук каждая, отмечают в пресс-службе Банка России.
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