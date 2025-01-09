ЦБ выпустит в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец»

Добавляется, что на лицевой стороне монет будет изображен герб РФ, а также размещены надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ», дата «2025 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.