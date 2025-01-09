ЦБ возобновил регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

С учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года (5,45 млрд рублей в день) ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день. С 15 января по 30 июня 2025 года ЦБ будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей в день.