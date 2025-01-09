ЦБ возобновил регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Банк России с 9 января 2025 года возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года.
С учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года (5,45 млрд рублей в день) ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять нетто-продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день. С 15 января по 30 июня 2025 года ЦБ будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей в день.
В конце июня 2025 года Банк России опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года с учетом данных Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за первое полугодие 2025 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила за 2024 год.
ЦБ с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлял покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение было принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.