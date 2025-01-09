Британский фунт упал до 14-месячного минимума

Такая ситуация вызывает тревогу участников рынка. Обычно рост доходности по облигациям повышает привлекательность валют, в которых они деноминированы. Поэтому снижение курса валюты может говорить о признаках оттока капитала, когда инвесторы обеспокоены сохраняющимся инфляционным давлением и стабильностью государственного бюджета. Тем не менее курс фунта пока еще далек от рекордно низкой отметки, которой он достиг после обнародования бюджета в 2022 году правительством Лиз Трасс. Ослабление фунта в последние дни эксперты назвали «микроповторением» той ситуации.