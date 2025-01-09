БРИКС-файлы: на госзакупках появятся контракты от международных организаций

На российском сайте госзакупок появятся контракты от международных финансовых организаций, прежде всего от Нового банка развития БРИКС (НБР) — такие изменения готовит Минэк, выяснили «Известия». В дальнейшем там могут появиться предложения от Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. НБР, например, планирует разморозить инвестиции в Россию — деньги собираются направить на инфраструктурные проекты, в том числе по водоснабжению. Доступ к электронным госзакупкам нужен, чтобы процедура была прозрачной, а конкуренция за такие контракты повысилась.
Какие международные контракты появятся на госзакупках
Минэкономразвития разрабатывает изменения, которые позволят публиковать в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) данные о тендерах, проводимых международными финансовыми организациями, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это позволит лучше информировать российские компании о таких заказах, обеспечит прозрачность и усилит конкуренцию по госзакупкам иностранцев.
Прежде всего, речь идет о проектах Нового банка развития (бывший Банк БРИКС), уточнили в Минэке. Он работает с 2014 года, а его штаб-квартира находится в Шанхае. Цель организации — финансирование инфраструктурных проектов в государствах альянса. В марте 2022-го НБР заявил о приостановке трансакций в России в связи с наложенными на страну санкциями. Однако в октябре 2024-го во время саммита БРИКС глава Минфина Антон Силуанов заявил, что подготовлен механизм возобновления финансирования.
Как ранее писали «Известия», НБР выделит $1,2 млрд кредитов на российские проекты до 2027 года. За всё время действия таких соглашений (начиная с 2017-го) уже было привлечено $336 млн. НБР реализует четыре проекта в России: «Содействие развитию судебной системы РФ», «Развитие систем водоснабжения и водоотведения», а также две программы по развитию малых исторических поселений (каких именно — не уточняется).
В дальнейшем на госзакупках могут появиться контракты и других организаций — например, Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, добавили в Минэке.
Евразийский банк развития инвестирует в экономики, торгово-экономические связи и интеграционные процессы в странах этого региона. Его штаб-квартира находится в Казахстане. Цель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (со штаб-квартирой в Пекине) — стимулирование финансового сотрудничества в АТР.
На госзакупках могут появиться проекты, связанные с развитием и строительством инфраструктуры, энергетических объектов и объектов водоснабжения, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также он допустил публикацию тендеров, связанных с цифровизацией различных отраслей экономики, высокотехнологическим оборудованием, внедрением искусственного интеллекта, переходом на зеленую энергетику или строительством ТЭЦ и АЭС.
Кроме того, закупки могут касаться создания новых банковских продуктов и элементов финансовой инфраструктуры, считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Страны БРИКС уже сейчас активно работают над созданием финансовых сервисов, независимых от доллара. В конечном счете это позитивно скажется на развитии российской экономики, уверен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Зачем Россия подключает международные организации к госзакупкам
В последние годы взаимодействие с финансовыми институтами западных стран минимизируется, но потребность в эффективных внешних инвестициях никуда не уходит. Поэтому повышается актуальность сотрудничества с такими организациями, как Новый банк развития БРИКС, заявил старший научный сотрудник Центра исследований международных институтов (ЦИМИ) Президентской академии Андрей Шелепов.
Публикация на госзакупках тендеров от международных организаций позволит российским компаниям иметь большее количество информации о проводимых сделках, что будет развивать сотрудничество между странами, считает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
— Особенно это актуально на фоне расширения взаимодействия России с другими государствами, не только БРИКС, но и странами Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Потенциально размещение контрактов от международных финансовых организаций может укрепить торговые отношения как отдельных компаний, так и целых стран, — отметила эксперт.
Также появление таких контрактов на госзакупках повлечет более эффективное использование средств, выделяемых международными финансовыми организациями, полагает Ярослав Кабаков из ИК «Финам». Публикация этих тендеров не только усилит конкуренцию, но даже может привести к снижению стоимости закупок, допустил он.
Мера, скорее всего, разрабатывается с учетом того, что власти ожидают увеличения числа закупочных процедур со стороны международных финансовых организаций, ведь сотрудничество со странами БРИКС углубляется и усиливается, согласен Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Это важный шаг даже с политической точки зрения: он отражает то, как плотно иностранцы вписываются в российскую экономику.