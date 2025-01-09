БРИКС-файлы: на госзакупках появятся контракты от международных организаций

На российском сайте госзакупок появятся контракты от международных финансовых организаций, прежде всего от Нового банка развития БРИКС (НБР) — такие изменения готовит Минэк, выяснили «Известия». В дальнейшем там могут появиться предложения от Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. НБР, например, планирует разморозить инвестиции в Россию — деньги собираются направить на инфраструктурные проекты, в том числе по водоснабжению. Доступ к электронным госзакупкам нужен, чтобы процедура была прозрачной, а конкуренция за такие контракты повысилась.