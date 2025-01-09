Более 3 млн россиян перешли из Росбанка в Т-банк в ходе интеграции

При этом в банке отметили, что поскольку исторически собранные за 30 лет данные о клиентах и их продуктах хранились в Росбанке на ИТ-платформах разных поколений, то менее чем у 0,1% клиентов после миграции могли некорректно отображаться некоторые данные. «Но это удалось оперативно скорректировать в ручном режиме», — отметил представитель.