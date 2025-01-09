Более 3 млн россиян перешли из Росбанка в Т-банк в ходе интеграции

«Т-банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала. Команды обоих банков тщательно готовили все процессы перевода продуктов и провели их в удобное для клиентов время. За 44 минуты мы перенесли продукты более 3 млн клиентов», — говорится в сообщении.
При этом в банке отметили, что поскольку исторически собранные за 30 лет данные о клиентах и их продуктах хранились в Росбанке на ИТ-платформах разных поколений, то менее чем у 0,1% клиентов после миграции могли некорректно отображаться некоторые данные. «Но это удалось оперативно скорректировать в ручном режиме», — отметил представитель.
При переходе из Росбанка в Т-банк основные условия по всем продуктам для клиентов были сохранены, в частности, по вкладам и кредитам. Никаких дополнительных расходов в связи с миграцией у клиентов не возникло, отметил представитель кредитной организации.
Т-банк завершил присоединение Росбанка в качестве филиала 1 января 2025 года.