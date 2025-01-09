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Bloomberg узнал о возможности сокращения банками до 200 тысяч рабочих мест

Мировые банки могут в течение 3−5 лет сократить до 200 тысяч рабочих мест, задачи сотрудников сможет выполнять искусственный интеллект. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных руководителей информационных и технологических служб.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно опросу, в среднем штат может сократиться на 3%. По мнению Томаша Нотцела, старшего аналитика Bloomberg Intelligence (BI), наибольшему риску подвергнутся сотрудники бэк-офиса, управления по контролю за рисками и операционных отделов.

«Любая работа, связанная с рутинными, повторяющимися задачами, находится в зоне риска. Но ИИ не устранит их полностью, а скорее приведет к трансформации рабочей силы», — сказал он.

По данным Bloomberg, в отрасли также произойдут изменения, которые приведут к повышению доходов — ИИ будет способствовать повышению производительности труда. Так, прибыль банков до налогообложения может вырасти на 12−17% в 2027 году, совокупная прибыль — на 18 млрд долларов, добавило агентство.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».