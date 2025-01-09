Bloomberg узнал о возможности сокращения банками до 200 тысяч рабочих мест

Согласно опросу, в среднем штат может сократиться на 3%. По мнению Томаша Нотцела, старшего аналитика Bloomberg Intelligence (BI), наибольшему риску подвергнутся сотрудники бэк-офиса, управления по контролю за рисками и операционных отделов.
«Любая работа, связанная с рутинными, повторяющимися задачами, находится в зоне риска. Но ИИ не устранит их полностью, а скорее приведет к трансформации рабочей силы», — сказал он.
По данным Bloomberg, в отрасли также произойдут изменения, которые приведут к повышению доходов — ИИ будет способствовать повышению производительности труда. Так, прибыль банков до налогообложения может вырасти на 12−17% в 2027 году, совокупная прибыль — на 18 млрд долларов, добавило агентство.
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