Bloomberg узнал о возможности сокращения банками до 200 тысяч рабочих мест

По данным Bloomberg, в отрасли также произойдут изменения, которые приведут к повышению доходов — ИИ будет способствовать повышению производительности труда. Так, прибыль банков до налогообложения может вырасти на 12−17% в 2027 году, совокупная прибыль — на 18 млрд долларов, добавило агентство.