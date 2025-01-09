Bloomberg: Байден намерен расширить ограничения на экспорт ИИ-чипов

По их сведениям, эта мера направлена на предотвращение попадания «передовых технологий в руки Китая и России». Речь идет об ограничении продаж ИИ-чипов, которые используются в центрах обработки данных. О рестрикциях может быть объявлено уже 10 января. Они, вероятно, будут введены как на уровне стран, так и конкретных компаний, отмечает издание.
Компания Nvidia в свою очередь заявила Bloomberg, что «введенные в последний момент ограничения» не смогут «снизить риск неправомерного использования» технологий ИИ, однако «поставят под угрозу экономический рост и лидерство США».
Экспортируемые чипы представляют собой микропроцессоры, предназначенные для ускорения работы систем ИИ. Их используют в целях обработки больших объемов данных и выполнения сложных вычислений. ИИ-ускорители производят такие техногиганты, как Nvidia, AMD и Intel. В октябре 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон может ограничить экспорт ИИ-чипов в страны Персидского залива.