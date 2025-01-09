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Биткойны осужденного экс-следователя СКР Тамбиева начали переходить в доход РФ

Судебные приставы начали обращать в доход государства более 1 млрд руб. в биткойнах бывшего следователя Следственного комитета России (СКР) Марата Тамбиева, осенью осужденного за крупнейшую в истории РФ взятку в криптовалюте. Об этом сообщил ТАСС после ознакомления с материалами исполнительного производства.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, арест наложен на имущество Тамбиева в рамках дела от 20 декабря 2024 года. Приставы взыскивают с него исполнительные сборы на 15 тыс. руб.

В 2023 году Никулинский суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил изъять у Тамбиева 1032,1 BTC в качестве имущества, полученного на неподтвержденные доходы. В конце ноября 2024 года Генпрокуратура потребовала передачи государству другого имущества экс-следователя, в том числе нескольких объектов недвижимости в Московской области, мотоцикла Honda и биткойнов. Соответчиком выступает дядя Тамбиева Шагабан Кубанов.

В октябре Балашихинский суд Московской области приговорил Марата Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима и штрафу на 500 млн руб. Его подчиненная Кристина Ляховенко получила 9 лет колонии общего режима. Бывший замглавы следственного отдела по Тверскому району Дмитрий Губин в розыске. По версии обвинения, они вымогали взятку у хакеров Infraud Organization за прекращение преследования и помощь в сокрытии криптовалюты на 14 млрд руб.