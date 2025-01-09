Биткойны осужденного экс-следователя СКР Тамбиева начали переходить в доход РФ

В октябре Балашихинский суд Московской области приговорил Марата Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима и штрафу на 500 млн руб. Его подчиненная Кристина Ляховенко получила 9 лет колонии общего режима. Бывший замглавы следственного отдела по Тверскому району Дмитрий Губин в розыске. По версии обвинения, они вымогали взятку у хакеров Infraud Organization за прекращение преследования и помощь в сокрытии криптовалюты на 14 млрд руб.