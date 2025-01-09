Биткойны осужденного экс-следователя СКР Тамбиева начали переходить в доход РФ

Кроме того, арест наложен на имущество Тамбиева в рамках дела от 20 декабря 2024 года. Приставы взыскивают с него исполнительные сборы на 15 тыс. руб.
В 2023 году Никулинский суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил изъять у Тамбиева 1032,1 BTC в качестве имущества, полученного на неподтвержденные доходы. В конце ноября 2024 года Генпрокуратура потребовала передачи государству другого имущества экс-следователя, в том числе нескольких объектов недвижимости в Московской области, мотоцикла Honda и биткойнов. Соответчиком выступает дядя Тамбиева Шагабан Кубанов.
В октябре Балашихинский суд Московской области приговорил Марата Тамбиева к 16 годам колонии строгого режима и штрафу на 500 млн руб. Его подчиненная Кристина Ляховенко получила 9 лет колонии общего режима. Бывший замглавы следственного отдела по Тверскому району Дмитрий Губин в розыске. По версии обвинения, они вымогали взятку у хакеров Infraud Organization за прекращение преследования и помощь в сокрытии криптовалюты на 14 млрд руб.