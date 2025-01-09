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Биткоин опустился ниже 100 тысяч долларов

Курс биткоина на торгах 7 января упал ниже 100 тысяч долларов, резко опустившись на 5% после выхода макроэкономических данных в США, пишет «РБК-Крипто» со ссылкой на данные торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, по данным на 14:32 9 января, курс биткоина составил 93,855 тысячи долларов.

Издание приводит сообщение The Block, согласно которому падение курса первой криптовалюты связано с опасениями инвесторов по поводу сохранения инфляции и кредитных ставок в США на высоком уровне. К таким выводам пришли аналитики из Presto Research.

Сообщалось, что индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре вырос с декабрьских 52,1 пункта до 54,1. Кроме того, число открытых вакансий выросло до 8,09 млн, выше ожиданий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».