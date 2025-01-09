Axios: ФРС сочла торговую и иммиграционную политику Трампа инфляционными рисками

Согласно Axios, повышение торговых пошлин и массовые депортации могут усложнить непростую борьбу Америки с инфляцией. В этом случае ФРС может предпочесть сохранять высокие процентные ставки, что приведет к конфронтации американского центробанка с Дональдом Трампом. Он уже заявил на пресс-конференции во вторник, что процентные ставки в США слишком высоки — это напоминает его критику в адрес ФРС во время первого президентского срока.