Axios: ФРС сочла торговую и иммиграционную политику Трампа инфляционными рисками

Согласно Axios, повышение торговых пошлин и массовые депортации могут усложнить непростую борьбу Америки с инфляцией. В этом случае ФРС может предпочесть сохранять высокие процентные ставки, что приведет к конфронтации американского центробанка с Дональдом Трампом. Он уже заявил на пресс-конференции во вторник, что процентные ставки в США слишком высоки — это напоминает его критику в адрес ФРС во время первого президентского срока.
«В качестве причин для такого суждения участники сослались на недавние более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции и вероятные последствия потенциальных изменений в торговой и иммиграционной политике», — говорится в протоколе Федрезерва.
Хотя в протоколах, опубликованных в среду, имя Трампа не упоминается, они показывают, насколько представители центробанка взволнованы рисками роста инфляции, даже несмотря на то, что детали потенциальной торговой и иммиграционной политики нового президента остаются неясными.
Некоторые чиновники отметили сложность оценки сроков влияния повышательного давления на инфляцию — будет ли воздействие мимолетным или продолжительным.
С другой стороны, член руководства ФРС Кристофер Уоллер в среду заявил, что в 2025 году рассчитывает на дальнейшее снижение ставок и что пошлины вряд ли заметно подстегнут инфляцию. Судя по декабрьским экономическим прогнозам, центробанк предполагает всего два снижения ставок в 2025 году — вдвое меньше, чем прогнозировалось всего три месяца назад.
В данный момент ясно одно: никто не знает, как политика Трампа отразится на американской экономике. Однако инфляция больше не находится на втором плане для ФРС, как это было, когда центробанк приступил к снижению ставок, делает вывод Axios.