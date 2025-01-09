Авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять 50% скидки на детские билеты

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса, — сказал он. — С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки».