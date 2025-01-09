Атак нельзя: половина библиотек для разработки ПО содержит уязвимости

Каждая вторая из популярных библиотек для разработки программного обеспечения с открытым кодом (там разработчики берут доступные инструменты для создания новых продуктов) содержала уязвимость в какой-либо из своих версий. Об этом «Известиям» рассказали в AppSec Solutions, которая провела анализ открытых источников. Большинство таких библиотек разрабатываются энтузиастами или небольшими командами, которые зачастую не имеют ресурсов на регулярный аудит безопасности либо не обладают необходимыми навыками в области информационной безопасности, объяснил эксперт направления анализа защищенности Infosecurity (ГК Softline) Олег Уланов.