Аксаков допустил возможность более мягкого регулирования оборота криптовалют в РФ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более мягкое и лояльное регулирование оборота криптовалют в России возможно. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Надо быстрее запустить экспериментальный правовой режим, посмотреть, как работают те нормы, которые мы приняли на этом рынке, и дальше корректировать. Вполне возможно, в сторону более мягкого и лояльного регулирования оборота криптовалют», — отметил Аксаков.
Он также подчеркнул, что, по мнению участников рынка, зарегулированность в рамках экспериментального режима оборота криптовалют довольно высокая. «Многие подают сигналы нам, что надо как-то делать попроще оборот криптовалют для того, чтобы этот рынок мог успешно развиваться. Тем более он такой новый и подвижный», — добавил депутат.