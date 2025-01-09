Аксаков допустил возможность более мягкого регулирования оборота криптовалют в РФ

Он также подчеркнул, что, по мнению участников рынка, зарегулированность в рамках экспериментального режима оборота криптовалют довольно высокая. «Многие подают сигналы нам, что надо как-то делать попроще оборот криптовалют для того, чтобы этот рынок мог успешно развиваться. Тем более он такой новый и подвижный», — добавил депутат.