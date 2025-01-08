Xiaomi подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда для продажи пива

Сейчас Xiaomi продает смартфоны и другую электронику, бытовую технику и товары для дома, персональный электротранспорт (моноколеса, электросамокаты и так далее) и электрокары. Также корпорация производит очки, одежду и игрушки. На сайте фирменного магазина Xiaocom сейчас уже можно найти пиво, ликер, грузинское вино, мед, чай, кофе, отруби и другие продукты. Но в наличии товаров пока нет.