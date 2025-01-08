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В США конфисковали недвижимость российского бизнесмена на $1,8 млн

Министерство юстиции Соединенных Штатов добилось конфискации двух квартир во Флориде, которые, как утверждается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2024

По данным министерства, конфискация имущества стала результатом иска, поданного в феврале 2024 года. В материалах дела подчеркивается, что Перевалов нарушил санкции, введенные против него в 2018 году.

«[Министерство юстиции] добилось конфискации двух кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении российского гражданина Виктора Перевалова», — утверждается в тексте.

Стоимость конфискованного имущества оценивается примерно в 1,8 миллиона долларов США.

Согласно документам, Перевалов и Валерий Абрамов являются совладельцами акционерного общества «ВАД», занимавшегося строительством автомагистрали «Таврида» в Крыму. Отмечается, что в январе 2018 года компания «ВАД» попала под санкции США. Это обстоятельство приобретает особую значимость в контексте рассматриваемого дела.

До этого генпрокуратура собралась конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.