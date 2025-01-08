В Абхазии ограничения в подаче электроэнергии увеличили до шести часов

Социальный переток начал поступать в Абхазию из РФ с 23 декабря. До этого с 1 ноября Абхазия закупала электроэнергию по коммерческой стоимости и до 11 декабря действовали четырехчасовые отключения. С 11 декабря из-за критической ситуации в дневное время свет подавали лишь на 2,5 часа, а в ночное время без ограничений. Ситуация, по словам энергетиков, изменится с наступлением весны, когда плотина ИнгурГЭС станет наполняться водой.