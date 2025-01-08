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В Абхазии ограничения в подаче электроэнергии увеличили до шести часов

СУХУМ, 8 января. /ТАСС/. «Черноморэнерго» увеличило ограничения в подаче электроэнергии с четырех до шести часов в сутки в целях экономии. Теперь будут отключать свет по два часа три раза в сутки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Источник: Reuters

«В связи с необходимостью экономии социального перетока электроэнергии из Российской Федерации, с 9 января 2025 года вводятся новые ограничения на поставку электроэнергии. Эти меры направлены на оптимизацию использования энергоресурсов и обеспечение стабильной работы энергосистемы страны», — говорится в сообщении.

Социальный переток начал поступать в Абхазию из РФ с 23 декабря. До этого с 1 ноября Абхазия закупала электроэнергию по коммерческой стоимости и до 11 декабря действовали четырехчасовые отключения. С 11 декабря из-за критической ситуации в дневное время свет подавали лишь на 2,5 часа, а в ночное время без ограничений. Ситуация, по словам энергетиков, изменится с наступлением весны, когда плотина ИнгурГЭС станет наполняться водой.