В Абхазии ограничения в подаче электроэнергии увеличили до шести часов

«В связи с необходимостью экономии социального перетока электроэнергии из Российской Федерации, с 9 января 2025 года вводятся новые ограничения на поставку электроэнергии. Эти меры направлены на оптимизацию использования энергоресурсов и обеспечение стабильной работы энергосистемы страны», — говорится в сообщении.
Социальный переток начал поступать в Абхазию из РФ с 23 декабря. До этого с 1 ноября Абхазия закупала электроэнергию по коммерческой стоимости и до 11 декабря действовали четырехчасовые отключения. С 11 декабря из-за критической ситуации в дневное время свет подавали лишь на 2,5 часа, а в ночное время без ограничений. Ситуация, по словам энергетиков, изменится с наступлением весны, когда плотина ИнгурГЭС станет наполняться водой.