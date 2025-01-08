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У рубля на это пять причин: главные тренды валютного рынка в 2025 году

Традиционно основными факторами, которые влияют на динамику курсу рубля, являются показатели торгового и платежного баланса. Сохранится ли эта зависимость в течение всего 2025 года — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«В текущих реалиях также важную роль будет играть вопрос с проведением трансграничных платежей, валютная структура внешнеторговых платежей России. Помимо этого, безусловно, определенное значение будет оказывать внешний геополитический фон, экономическое положение России, уровень ключевой ставки», — отметила аналитик.

Рост торгового баланса — позитивный фактор для рубля, и наоборот.

«Мы полагаем, что рост объемов экспорта будет ограничен в перспективе 2025 года на фоне сохраняющегося санкционного давления и потенциального ухудшения конъюнктуры на рынке нефти и снижение цен на “черное золото” (ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета)», — добавила Наталия Пырьева.

При этом объем импорта будет оставаться на высоком уровне в силу по-прежнему высокой зависимости России от импортных товаров и услуг. Таким образом, по оценкам эксперта, баланс рисков складывается в пользу более слабого рубля.

«Операции Минфина и Банка России оказывают определенное влияние на рубль — рост продаж валюты Банком России создает дополнительный объем предложения на рынке, но это отнюдь не весомый фактор, а доля операций Банка России в среднем составляет порядка 1−2% от среднего объема торгов юанями», — отметила собеседница.

Продажи валютной выручки экспортерами перестали быть сильным фактором, поскольку сейчас в валютной структуре экспорта более 40% приходится на расчеты в рублях. На текущий момент экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи в октябре была снижена с 50% до 25%.

«Сегодня — это несущественный объем, и последующее ослабление валютного контроля приведет к еще большему снижению значимости данного механизма в рамках регулирования курса рубля», — пояснила она.

Данный инструмент был действенным, пока превалирующую долю в международных расчетах занимали «недружественные» валюты, а сегодня это уже не имеет смысла, поэтому представляется вполне логичным постепенное ослабление валютного контроля, что облегчит жизнь экспортерам.
Сохранение высокой ключевой ставки — фактор поддержки, однако тоже не самый значимый, однако переход к смягчению монетарной политики может оказать давление на рубль во второй половине 2025 года.

«В 2025 году мы ожидаем сохранение тенденции к постепенному ослаблению рубля до 110−115 ₽ за доллар США, 115−120 ₽ за евро, 14,5−15,5 ₽ за юань на конец года с локальными попытками к укреплению», — резюмировала аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».