У рубля на это пять причин: главные тренды валютного рынка в 2025 году

Данный инструмент был действенным, пока превалирующую долю в международных расчетах занимали «недружественные» валюты, а сегодня это уже не имеет смысла, поэтому представляется вполне логичным постепенное ослабление валютного контроля, что облегчит жизнь экспортерам.

Сохранение высокой ключевой ставки — фактор поддержки, однако тоже не самый значимый, однако переход к смягчению монетарной политики может оказать давление на рубль во второй половине 2025 года.