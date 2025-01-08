Таиланд станет самым популярным направлением у туристов из РФ после каникул

Там уточнили, что проанализировали отельные бронирования на январь, исключая новогодние праздники. «Оказалось, что большинство клиентов сервиса отправятся за границу: 63% заказов приходятся на другие страны. Большинство россиян отправится в Таиланд: доля страны составляет 24,8%, что однако на четверть меньше, чем годом ранее. Второе место заняла Турция, где будут отдыхать 6,4% путешественников (минус 29%), а третье — Италия с долей 5,7% (плюс 21%)», — рассказали в сервисе.
Кроме того, в самые популярные направления, по данным OneTwoTrip, вошли Китай (5,6%), Объединенные Арабские Эмираты (5,4%), Франция (4,9%), Вьетнам (3,7%), Испания (3,2%), Венгрия (3%) и Филиппины (2,7%). «Самый большой рост, а именно в 10 раз, показала Венгрия. Также в четыре раза увеличился спрос на поездки в Китай и в два раза — во Вьетнам. Помимо этого, почти на четверть выросла доля Филиппин», — отметили аналитики.
Что касается путешествий внутри России, то самым востребованным городом, по данным сервиса, стала Москва. В столице оформлено 22,6% бронирований, причём за год ее популярность выросла на 21%. «На втором месте — Эсто-Садок: 17,8% россиян, планирующих отдых, выбрали отели в посёлке рядом с горнолыжными курортами. Однако интерес к нему по сравнению с прошлым январем снизился на 18%. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, на который приходится 12,8% отельных заказов, что на 15% больше, чем в 2024 году», — подчеркнули аналитики.
В десятку популярности также вошли Сочи (доля — 9,3%), Калининград (2,1%), Иркутск (1,7%), Южно-Сахалинск (1,6%), Екатеринбург (1,5%), Нижний Новгород (1,4%) и Мурманск (1,3%). «В январе на 10% увеличился спрос на поездки в Сочи, а интерес к жилью в Иркутске снизился на 15%. Доли остальных городов практически не изменились», — сообщили в сервисе.