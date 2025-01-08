Таиланд станет самым популярным направлением у туристов из РФ после каникул

Что касается путешествий внутри России, то самым востребованным городом, по данным сервиса, стала Москва. В столице оформлено 22,6% бронирований, причём за год ее популярность выросла на 21%. «На втором месте — Эсто-Садок: 17,8% россиян, планирующих отдых, выбрали отели в посёлке рядом с горнолыжными курортами. Однако интерес к нему по сравнению с прошлым январем снизился на 18%. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, на который приходится 12,8% отельных заказов, что на 15% больше, чем в 2024 году», — подчеркнули аналитики.