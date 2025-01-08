Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США скорректировали меры экспортного контроля за ракетными технологиями

США внесли изменения в правила экспортного контроля за ракетными технологиями с целью расширить доступа к ним для своих региональных союзников. Об этом говорится пояснительной записке на сайте Белого дома.

Источник: U.S. Army

3 января необходимые коррективы внес президент Джо Байден, изменивший некоторые положения меморандума по нацбезопасности. Документ направлен на модернизацию политики экспорта ракетных технологий для доступа к ним партнеров США из блока AUKUS, в частности, Великобритании и Австралии.

Американская администрация добавила, что будет уделять пристальное внимание передаче ракет 1-й категории, беспилотных летательных аппаратов и систем космических ракет-носителей странам «с сильными системами экспортного контроля».

Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) — образованное для обеспечения ракетного нераспространения неформальное объединение 35 стран, среди которых США и Россия.