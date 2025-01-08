США скорректировали меры экспортного контроля за ракетными технологиями

3 января необходимые коррективы внес президент Джо Байден, изменивший некоторые положения меморандума по нацбезопасности. Документ направлен на модернизацию политики экспорта ракетных технологий для доступа к ним партнеров США из блока AUKUS, в частности, Великобритании и Австралии.
Американская администрация добавила, что будет уделять пристальное внимание передаче ракет 1-й категории, беспилотных летательных аппаратов и систем космических ракет-носителей странам «с сильными системами экспортного контроля».
Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) — образованное для обеспечения ракетного нераспространения неформальное объединение 35 стран, среди которых США и Россия.