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США отдадут Эстонии $50 млн конфискованных активов за помощь с делом Danske Bank

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США приняло решение передать властям Эстонии $50 млн конфискованных активов за содействие в расследовании дела об отмывании средств, проведенном в отношении датского Danske Bank. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Власти Эстонии обязались направить эти средства на противодействие финансовым и трансграничным преступлениям, а также для возвращения других похищенных активов.

В декабре 2022 года Danske Bank признал вину в соучастии в сговоре с клиентами своего эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов и получения доступа к финансовой системе США. Банк согласился на конфискацию $2,06 млрд.

Согласно результатам расследования, за период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 трлн крон ($230 млрд) иностранных клиентов. Происхождение основной части этой суммы вызвало подозрения. После начала расследования генеральный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, а в 2019 году был закрыт филиал в Эстонии.