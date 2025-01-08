США отдадут Эстонии $50 млн конфискованных активов за помощь с делом Danske Bank

Согласно результатам расследования, за период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 трлн крон ($230 млрд) иностранных клиентов. Происхождение основной части этой суммы вызвало подозрения. После начала расследования генеральный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, а в 2019 году был закрыт филиал в Эстонии.