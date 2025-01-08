США отдадут Эстонии $50 млн конфискованных активов за помощь с делом Danske Bank

Власти Эстонии обязались направить эти средства на противодействие финансовым и трансграничным преступлениям, а также для возвращения других похищенных активов.
В декабре 2022 года Danske Bank признал вину в соучастии в сговоре с клиентами своего эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов и получения доступа к финансовой системе США. Банк согласился на конфискацию $2,06 млрд.
Согласно результатам расследования, за период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 трлн крон ($230 млрд) иностранных клиентов. Происхождение основной части этой суммы вызвало подозрения. После начала расследования генеральный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, а в 2019 году был закрыт филиал в Эстонии.