Российский рынок акций растет в начале торгов

Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 0,6 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,63 ₽ К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 828,49 (+0,43%), индекс РТС — на уровне 876,32 пункта (+0,43%). В то же время курс юаня ускорил рост и находился на уровне 13,67 ₽ (+4,6 коп.).