Российский рынок акций растет в начале торгов

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,05%, до 2 814,88 пункта, индекс РТС — на 0,05%, до 872,1 пункта.
Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 0,6 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,63 ₽ К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 828,49 (+0,43%), индекс РТС — на уровне 876,32 пункта (+0,43%). В то же время курс юаня ускорил рост и находился на уровне 13,67 ₽ (+4,6 коп.).
Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.