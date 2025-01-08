Россия стала восьмым партнером Бразилии по объему товарооборота

В феврале прошлого года посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что российско-бразильский товарооборот в 2023 году достиг объема в $11 млрд. Он рассказал, что Бразилия в основном поставляет в Россию продукты из сои, говядины, мяса птицы и кофе. Латиноамериканская республика получает из России 24% всех импортируемых удобрений, а также дизельное топливо, говорил посол тогда.