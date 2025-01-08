Россия поставила США уран на 49 миллионов долларов перед введением эмбарго

Решение принято в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.