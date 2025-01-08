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Россия поставила США уран на 49 миллионов долларов перед введением эмбарго

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия в ноябре после перерыва в три месяца возобновила поставки обогащенного урана в США, при этом объемы этих поставок оказались самыми небольшими с сентября 2023 года — в условиях введения эмбарго, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Так, Россия в ноябре поставила в США 21,8 тонны обогащенного урана на 49,3 миллиона долларов, при этом до этого поставок не было три месяца. Стоимость и объем экспорта стали минимальными с сентября 2023 года (14,4 тонны на 32 миллиона долларов).

С начала года США закупили у России 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее. При этом стоимость экспорта сократилась в 1,6 раза, до 623,7 миллиона долларов.

Правительство России в середине ноября ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения — поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Решение принято в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.