Reuters: Аляска судится с правительством США из-за нефти

Как отмечается, власти Аляски остались недовольны принятым в декабре 2024 года решением американской администрации, ограничивающим предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории штата. Из-за этого решения «невозможна или непрактична разработка» 400 тыс. акров (162 тыс. гектаров) земли, приводит агентство выдержку из искового заявления. Из него также следует, что эти меры «серьезно ограничат будущую нефтеразведку и бурение» в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске.