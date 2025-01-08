Reuters: Аляска судится с правительством США из-за нефти

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Штат Аляска подал судебный иск против уходящей администрации президента США Джо Байдена в связи с ограничениями, наложенными федеральным правительством на разработку нефтяных и газовых месторождений. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
Как отмечается, власти Аляски остались недовольны принятым в декабре 2024 года решением американской администрации, ограничивающим предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории штата. Из-за этого решения «невозможна или непрактична разработка» 400 тыс. акров (162 тыс. гектаров) земли, приводит агентство выдержку из искового заявления. Из него также следует, что эти меры «серьезно ограничат будущую нефтеразведку и бурение» в Национальном Арктическом заповеднике на Аляске.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее обещал, что в первый день после вступления в должность отменит все ограничения на производство энергоносителей, введенные Байденом. Он в том числе заявил, что вновь откроет для добычи нефти и газа Национальный Арктический заповедник.