Подержанные часы Rolex стали падать в цене

По данным агентства, в 2024 году цена моделей Rolex упала примерно на 5%, на Patek — на 4%, а стоимость на Audemars Piguet снизились на 7,5%. Индекс Bloomberg Subdial Watch, отслеживающий цены на 50 наиболее продаваемых моделей, сократился почти на 6% за три года.