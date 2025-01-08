На севере Омской области пострадавшим от паводка выплатили 850 млн рублей

О введении в Омской области режима ЧС федерального уровня из-за паводка было объявлено 17 мая 2024 года. Особенно сильно пострадал от затопления Усть-Ишимский район. В пик паводка в муниципалитете было затоплено около 650 домов и 1,1 тыс. участков. В безопасные места были эвакуированы более 2 тыс. жителей.