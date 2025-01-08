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На севере Омской области пострадавшим от паводка выплатили 850 млн рублей

ОМСК, 8 января. /ТАСС/. Жителям Усть-Ишимского района на севере Омской области, наиболее пострадавшего от паводков на территории региона весной прошлого года, в 2024 году выплатили более 850 млн рублей компенсаций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Источник: Reuters

«В 2024 году на выплаты жителям Усть-Ишима, пострадавшим от паводка, направили более 850 млн рублей. Единовременную выплату получили порядка 12 тысяч человек, также жители получили компенсации за полную или частичную потерю имущества и на проведение капитального ремонта», — написал он.

Жители, чьи дома были признаны непригодными для проживания, получили жилищные сертификаты и уже приобретают новое жилье на территории области — в Усть-Ишиме, Таре, Тевризе, Черлаке, Любино и в Омске.

О введении в Омской области режима ЧС федерального уровня из-за паводка было объявлено 17 мая 2024 года. Особенно сильно пострадал от затопления Усть-Ишимский район. В пик паводка в муниципалитете было затоплено около 650 домов и 1,1 тыс. участков. В безопасные места были эвакуированы более 2 тыс. жителей.