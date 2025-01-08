Мировые центробанки закупили 53,4 тонны золота в ноябре

«Ноябрь стал очередным месяцем закупок золота, центробанки, судя по имеющимся данным, в совокупности добавили 53 тонны к официальным запасам. Это продолжает тренд, наблюдавшийся в течение года: центробанки, в основном из развивающихся стран — оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности», — пояснил он.