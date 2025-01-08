Мировые центробанки закупили 53,4 тонны золота в ноябре

Как отметил Кришан Гопол, аналитик WGC, ЦБ играли ведущую роль в спросе на золото.
«Ноябрь стал очередным месяцем закупок золота, центробанки, судя по имеющимся данным, в совокупности добавили 53 тонны к официальным запасам. Это продолжает тренд, наблюдавшийся в течение года: центробанки, в основном из развивающихся стран — оставались активными покупателями золота, движимые желанием найти стабильный и надежный актив в условиях глобальной экономической неопределенности», — пояснил он.
По оценке WGC, крупнейшими покупателями драгоценного металла в ноябре прошлого года стали Польша (21 тонна), Узбекистан (9 тонн), Индия (8,4 тонны), Казахстан (5,1 тонны). Кроме того, Китай закупил 5 тонн золота, увеличив запасы впервые с апреля 2024 года.
Основным продавцом золота стал Сингапур — его запасы сократились на 5,2 тонны. Объемы металла в золотовалютных резервах также снизила Финляндия, до 44 тонн.
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